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İran nükleer anlaşması görüşülecek

Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla 28 Haziran'da Viyana'da İran nükleer anlaşması ele alınacak

20 Haziran 2019 Perşembe 23:34
İran nükleer anlaşması görüşülecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, nükleer anlaşmayı görüşmek için 28 Haziran'da Viyana'da bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere ve İran'dan üst düzey yetkililer katılacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 28 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak.

Bunun yanı sıra, yetkililer ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme ve bu ülkeye tekrar yaptırım uygulama kararlarının etkilerini görüşecek.

Toplantıda İran'ın, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusu da gündeme gelecek.




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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:34
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  3. iran
  4. nükleer anlaşma

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