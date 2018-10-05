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İran Netanyahu'yu denize dökmekle tehdit etti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "Lübnan ve Suriye'deki İran varlığı'na karşı ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz" açıklamasına İran Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt geldi.

05 Ekim 2018 Cuma 22:38
İran Netanyahu'yu denize dökmekle tehdit etti

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami, Netanyahu'ya ''Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak'' sözleriyle yanıt verdi.

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Selami, orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada İsrail için '' Onlar bizim için tehdit değil. Hizbullah, onları yok etmek için yeterli güce sahip'' açıklamasını yaparken, Tel Aviv yönetimini İran hakkında dünyayı aldatmakla suçladı.

'Politik mankenlik'le suçladığı ABD'nin Ortadoğu'daki savaşa 7 trilyon dolar ayırdığını ancak bölgede 'yenildiğini' söyleyen Selami, bölgede hiçbir yerde üssü olmayan İran'ın etkisinin artmasına değindi.

BM Genel Kurulu konuşmasını bu yıl da İran karşıtı kampanyaya çeviren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' demiş ve yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:38
  1. İran
  2. İsrail
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