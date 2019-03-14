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"İran Netanyahu'nun rakibinin cep telefonunu hackledi" iddiası

Erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği ileri sürüldü

14 Mart 2019 Perşembe 23:39
"İran Netanyahu'nun rakibinin cep telefonunu hackledi" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddia edildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yer alan haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) iki yetkilinin geçen ay Gantz'ı ziyaret ederek cep telefonun hacklendiğini bildirdiği ileri sürüldü.

Şabak yetkililerinin Gantz'a cep telefonunun siyasete atıldığı geçen yıl aralık ayından kısa bir süre sonra hacklendiğini, kişisel bilgilerinin yanı sıra yazışmalarının da çalındığını aktardığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca yetkililerin Gantz'ı çalınan hassas bilgilerin ilerleyen zamanlarda kendisine karşı kullanılabileceği konusunda uyardığı iddia edilirken, İsrailli siyasetçisinin cep telefonunda gizli bilgi bulunmadığı belirtildi.

Şabak'ın Gantz'ın cep telefonunun hacklenmesinin arkasında İran istihbaratının olduğuna inandığı ifade edildi.

- "Zamanlaması manidar"

İddiaya ilişkin Gantz'ın bir başka İsrailli siyasetçi Yair Lapid ile kurduğu "Mavi-Beyaz" ittifakının basın ofisinden yapılan açıklamada ise "Bu olay Gantz'ın Genelkurmay Başkanlığı görevini tamamladıktan 4 yıl sonra yaşandı. Bu konunun kamuoyu ile paylaşılma zamanı hayli manidar." denilerek, seçimlere bir aydan az süre kalan bir zamanda bu iddiaların basınla paylaşılmasına tepki gösterildi.

Genelkurmay Başkanlığından 2015'te emekli olan Gantz, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda İsrail Direnç Partisi'ni kurarak siyasete atılmıştı.

Seçim yarışına katıldığı andan itibaren Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, geçen ay seçime eski gazeteci Yair Lapid ile ittifak kurarak girme kararı almıştı.

Mavi-Beyaz ismi verilen Gantz-Lapid ittifakının 9 Nisan'daki seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile başa baş bir yarış içerisinde olacağı dile getiriliyor.

Geçen ay yapılan kamuoyu yoklamalarında Mavi-Beyaz ittifakının seçimi birinci olarak tamamlayacağı ön görülse de bu ay yapılan anketlerde Gantz-Lapid ikilisinin ciddi derecede kan kaybettiği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:39
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