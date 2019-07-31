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İran milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı

İran’da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
İran milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı

İran’da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından bugün gerçekleştirilen hükumet toplantısında, merkez bankasının İran milli parasından 4 sıfır atma teklifinin kabul edildiği duyuruldu. İran milli parasından 4 sıfırın çıkartılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi ile milli paranın değer kazanacağı belirtilirken, Pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha ayrıntılı inceleneceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
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