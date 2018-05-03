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İran meydan okudu! "Masaya oturmayız"

Amerika Birleşik Devleri ve İsrail ile nükleer gerilim yaşayan İran'da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, açıklama yaptı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:58
İran meydan okudu! "Masaya oturmayız"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın bir daha nükleer müzakere masasına oturmayacağını söyledi

"İRAN BİR DAHA MASAYA OTURMAYACAK"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden bir video yayınlayarak, İran'ın nükleer anlaşma konusunda bir kez daha pazarlık yapmayacağını ve müzakere masasına oturmayacağını açıkladı.

"ABD ZORBALIK YAPIYOR"

Zarif, ABD'nin anlaşmanın yükümlülüklerini ihlal ederek, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelere "zorbalık" yaptığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:58
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