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İran Merkez Bankası Başkanı: Türk halkını örnek almalıyız

Döviz kurunda yaşanan yüksek artıştan dolayı vatandaşlarına çağrı yaparak yastık altındaki dövizlerini bankalara getirmelerini isteyen İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, benzer sıkıntılar yaşayan Türk halkının sergilediğini davranışını kendi ülkesinin vatandaşlarına örnek gösterdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:16
İran Merkez Bankası Başkanı: Türk halkını örnek almalıyız

Sabit döviz kuru sisteminden büyük oranda vazgeçilerek kontrollü dalgalı kur rejimi uygulamasına yarından itibaren geçileceğini devlet televizyonundan açıklayan Himmeti, uygulamanın başarı olması için halktan devlete yardımcı olmalarını istedi.

ABD ile İran'ın ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Himmeti, "Devletimiz, vatandaşların rahat yaşayabilmesi için uluslararası tüm baskıların direniyor. Halkımız da devletine yardımcı olmalı ve yastık altında tuttuğu dövizini bankalara yatırmalı. Bakınız, Türkiye'de benzer durum olunca ve döviz kurları artınca Türk halkı dolarlarını yakmaya başladı" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:16
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