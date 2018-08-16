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İran medyası Türk halkını konuşuyor

İran medyası, ABD'nin Türkiye ekonomisini çökertmek için yürüttüğü girişimlere karşı Türk halkının kararlı ve dik duruşuna övgüde bulunan haberlere imza attı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
İran medyası Türk halkını konuşuyor

İran'ın en çok okunan haber sitelerinden "Tabnak"ta yayınlanan yazıda, Türk halkının ve Türk esnafının, ABD'nin ekonomiyi hedef alan girişimlerine karşı Türk lirasının korunması yönünde ortaya koyduğu duruşa işaret edilerek, ülkenin çeşitli kentlerinde halkın dolar bozdurma kampanyasına yoğun şekilde destek verdiği belirtildi.

Mustafa Necefi'nin imzasıyla yayınlanan yazıda, Türk halkının devlet ve hükümetine sahip çıktığı ve ülkede ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşın ekonominin geleceği konusunda iyimser bir hava olduğu bilgisi okuyuculara aktarıldı.

HEMŞEHRİ GAZETESİ

Hemşehri gazetesi de konuyla ilgili yayınladığı değerlendirmede, Türk halkının ABD yaptırımları karşısında devletin yanında yer aldığı ve halkın, ülkede başlatılan dolar bozdurma kampanyasına yoğun bir şekilde iştirak ettiğini vurguladı.

İRANLI GAZETECİ VE SOSYOLOG EMİN BOZORGİYAN

İranlı gazeteci ve sosyolog Emin Bozorgiyan ise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Türk halkının milli para birimine sahip çıkmasına övgüde bulunarak, "Türkler, milli dayanışma içerisinde. Bu dayanışma Fransa'daki Türkler arasında da görülüyor. Farklı siyasi görüşlerde olsalar bile kendi yurttaşlarına iş bulmak için yardım ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

“ALBAYRAK'A VE KABİLİYETİNE GÜVENİYORUM”

İranlı gazeteci Ali Rıza Erdebili de sosyal medya mesajında, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından sunumu yapılan yeni ekonomi modeline desteğini ifade etmesini hatırlatarak, "Ben de Albayrak'a ve kabiliyetine güveniyorum. Telekonferans yoluyla gerçekleştirilecek olan toplantıya bin kişi katılacaktı, şu an 3 bin kişi konferans için kayıt yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Reformist İtimad gazetesinin yazarı Sara Masumi ise sosyal medyadan Türk halkının duruşuna övgüde bulunarak, “Türk halkı, dolar karşısında Türk lirasını korumak için döviz büroları önünde saatlerce bekledi. Bu duruma benzer bir vaka da Suudi Arabistan’ın Katar’ı kuşatması esnasında görülmüştü." diye yazdı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
  1. İran medyası
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  3. Ekonomik savaş
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