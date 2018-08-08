0553 313 94 23

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii azledildi

İran Meclisi'nde yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayan İran Çalışma Bakanı Ali Rebii görevinden azledildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:48
İran Çalışma Bakanı Ali Rebii azledildi

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledildi. 

Çalışma Bakanı Rebii hakkında 3 Temmuz'da verilen gensoru önergesi, mecliste oylamaya sunuldu. 

Mecliste 111 milletvekili Rebii lehine oy kullanırken 129 vekil ise Rebii'nin görevden alınması yönünde oy verdi.

Sert tartışmalara sahne olan meclisteki oturumda, "Direniş ekonomisine uygun hareket etmeme, görev ve sorumlulukları yerine getirememe" gibi kendisine yöneltilen birtakım eleştirilere cevap veren Rebii, "Ülkedeki sorunlardan bütün yetkililer sorumlu olmalı." dedi. 

Rebii, meclisteki milletvekillerine, işçi haklarını iyileştirene kadar birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin şeffaflaşması gerektiğini dile getiren Rebii, bu sayede halka yolsuzlukla mücadele edildiği mesajının verilebileceğini ifade etti.

Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında 3 Temmuz'da Başkanlık Divanı'na gensoru önergesi sunulmuştu. 70 milletvekilinin imzasıyla verilen önergede "Direniş ekonomisine uygun hareket etmeme, bakanlığın halka verdiği sözleri, görev ve sorumlulukları yerine getirememe, bakanlık kadrolarında gençlere yer vermeme" gibi nedenler sıralanmıştı. Meclis İçişleri ve Konseyler Komisyonu Başkanı Hüseyin Maksudi, meclisin Rebii'nin azledilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtmişti. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:48
  1. İran Çalışma Bakanı Ali Rebii
  2. İran Meclisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    1. 'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    2. Bursalı postacılardan renkli ayakkabı..
    3. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri
    4. 'Trump ve Putin gizlice konuştular'
    5. Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif
    6. Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez..
    7. Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
    8. Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en..
    9. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    10. İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını..
    11. Sirke lekesi nasıl çıkarılır?
    12. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    13. Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl?
    14. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının..
    15. İstanbulluları şoka sokan görüntü! O..
    16. İran Meclisi'nden flaş karar! Azledildi
    17. Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez..
    18. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    19. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    20. Film değil gerçek! Savaş uçağı..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde