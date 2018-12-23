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İran meclisinde kadın vekil sayısının artırılması talebi

- İranlı reformist milletvekili Fatıma Hüseyni, 290 sandalyelik mecliste, 17 olan kadın milletvekili sayısının artırılması için siyasi partilere çağrıda bulundu

23 Aralık 2018 Pazar 14:27
İran meclisinde kadın vekil sayısının artırılması talebi

TAHRAN (AA) - İran meclisi reformist milletvekili Fatıma Hüseyni, parlamentodaki kadın vekil sayısının yetersiz olduğunu belirterek, siyasi partilerin listelerde kadınlara öncelik tanıması gerektiğini söyledi.

İran meclisinde reformistlerden oluşan Ümit Grubu üyesi Hüseyni, İran Meclisi Haber Ajansı'nda (ICANA) yer alan açıklamasında, siyasi partilerin kadın temsil oranını yükseltmesi ve bu konuda kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu.

Kadınların siyasette daha aktif olması için yaklaşık 170 ülkede pozitif ayrımcılık, bazı ülkelerde de kadın oranının anayasada belirtilmesi, siyasi partilerin listelerde daha fazla yer vermeye mecbur bırakılması ve yüzde 50 kota gibi yöntemlerin uygulandığını anlatan Hüseyni, İran'da da buna benzer uygulamalara gidilmesi gerektiğini ifade etti.

İran'da pozitif ayrımcılık için yasal engellerin bulunduğuna dikkati çeken Hüseyni, ancak siyasi partilerin kadınlara daha fazla sandalye ayırması için kanuni düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti.

Hüseyni, partilerin listelerinde kadınlara öncelik tanımaları ve daha fazla yer vermeleri için çabalarını sürdüreceklerini aktararak, şunları söyledi:

"İran'da reformistler 26 Şubat 2016'daki seçimlerde Tahran'da yüzde 30 kadın kotası koydu. Ancak bu da aradaki mesafenin kapatılması ve arzulanan seviyeye ulaşmak için çok yetersizdi."

290 sandalyelik İran meclisinde 8'i başkent Tahran ve 9'u diğer eyaletlerden olmak üzere 17 kadın milletvekili bulunuyor. Bir sonraki parlamento seçimlerinin Şubat 2020 yılında yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:27
  1. iran
  2. milletvekili
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