İran meclisi FATF'ı yine onayladı

İSTANBUL (AA) - İran meclisi, "FATF yasası" olarak bilinen "kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine" ilişkin yasa tasarısını bazı değişikliklerle tekrar onayladı.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 125 milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken, 59'u karşı oy verdi, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.

Haberde söz konusu tasarıda ne gibi değişiklikler yapıldığına dair bilgi verilmedi.

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarısı, İran meclisinde ekim ayında yapılan oylamada 120'ye karşı 143 evet oyuyla onaylanmıştı. Ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, geçen ay, anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak tasarıyı meclise geri göndermişti.