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İran Meclis Başkanı'nın Asya'daki sorunlara ilişkin çözüm önerisi

- İran Meclis Başkanı Ali Laricani: "İran, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel sorunlara çözüm getirme konusundaki iş birliği Asya için bir çözüm modeli olabilir"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:22
İran Meclis Başkanı'nın Asya'daki sorunlara ilişkin çözüm önerisi

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Türkiye, Rusya ve İran'ın bölgesel krizler için geliştirdiği iş birliği mekanizmasının Asya'daki ekonomik ve siyasi sorunların çözümü için de model olarak kullanılabileceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Laricani, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asya'nın güvenlik ve siyasi alanlarda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Laricani, bu zorlukların çok taraflı iş birlikleri sayesinde çözüme kavuşturulabileceğini belirtti.

Sorunların bir anda çözülemeyeceğini ancak iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Laricani, "İran, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel sorunlara çözüm getirme konusundaki iş birliği Asya için bir çözüm modeli olabilir. Bu model bölgede ekonomi, güvenlik ve siyasi iş birlikleri şeklinde genişletilebilir." dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:22
  1. Asya
  2. İran Meclis Başkanı Ali Laricani
  3. Rusya
  4. türkiye

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