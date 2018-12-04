İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan basın özgürlüğü eleştirisi

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülkede basın mensuplarının ulusal güvenliğe zarar vermekle itham edildiğini ancak gazetecilerin işlediği suçların en fazla siyasi olabileceğini söyledi.

Mutahhari, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada ülkedeki basın özgürlüğüyle ilgili eleştirilerde bulundu.

İran'da basın faaliyeti yürüten kurumların durumunun netleştirilmesi ve mevcut ikili hâkimiyetin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Mutahhari, denetlemelerin de Basın Denetleme Kurulu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Basının demokrasinin dördüncü kuvveti olduğuna dikkati çeken Mutahhari, özgür rejimlerde gazetecilerin güçlü olduğunu ve basın özgürlüğünün toplumun ilerlemesinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

İran'da basın mensuplarının ulusal güvenliğe zarar vermekle itham edildiğini ancak gazetecilerin işlediği suçların en fazla siyasi olabileceğini kaydeden Mutahhari, yeni basın kanununda bu konuların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Basının sadece güce dair yayın yapmaması ve bozuklukları da gündeme getirmesi gerektiğini vurgulayan Mutahhari, medyanın halkın sesini hükümete ulaştırarak onların hakkını savunmakla yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.

İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı bulunmazken bazı haber ajansları ile gazeteler seçilmiş hükümete bağlı çalışma yürütüyor.



