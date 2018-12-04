THY- Euroleague
0553 313 94 23

İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan basın özgürlüğü eleştirisi

04 Aralık 2018 Salı 17:14
İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan basın özgürlüğü eleştirisi

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülkede basın mensuplarının ulusal güvenliğe zarar vermekle itham edildiğini ancak gazetecilerin işlediği suçların en fazla siyasi olabileceğini söyledi.

Mutahhari, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada ülkedeki basın özgürlüğüyle ilgili eleştirilerde bulundu.

İran'da basın faaliyeti yürüten kurumların durumunun netleştirilmesi ve mevcut ikili hâkimiyetin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Mutahhari, denetlemelerin de Basın Denetleme Kurulu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Basının demokrasinin dördüncü kuvveti olduğuna dikkati çeken Mutahhari, özgür rejimlerde gazetecilerin güçlü olduğunu ve basın özgürlüğünün toplumun ilerlemesinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

İran'da basın mensuplarının ulusal güvenliğe zarar vermekle itham edildiğini ancak gazetecilerin işlediği suçların en fazla siyasi olabileceğini kaydeden Mutahhari, yeni basın kanununda bu konuların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Basının sadece güce dair yayın yapmaması ve bozuklukları da gündeme getirmesi gerektiğini vurgulayan Mutahhari, medyanın halkın sesini hükümete ulaştırarak onların hakkını savunmakla yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.

İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı bulunmazken bazı haber ajansları ile gazeteler seçilmiş hükümete bağlı çalışma yürütüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:14
  1. Basın
  2. iran
  3. Mutahhari
  4. Tahran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de bıçakla gasp iddiası
    1. Edirne'de bıçakla gasp iddiası
    2. Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi..
    3. "Yuvaya Dönüş" filminin çekimleri..
    4. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    5. Vücuduna sarılı eroinle yakalanan..
    6. Milli eğitim müdürlüğünden 'Doğum..
    7. Fenerbahçe, son 30 yılın en kötü..
    8. Dünya savaşın eşiğinde! ABD'ye..
    9. Doktora saldıran hasta yakını gözaltında
    10. Şehit aileleri ve gaziler böyle..
    11. Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı..
    12. Kesin karar verildi! O binalar yıkılacak
    13. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    14. Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya..
    15. Yeni astronot ekibi Uluslararası Uzay..
    16. Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan..
    17. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    18. Siirt kırsalında patlayıcı ele geçirildi
    19. İstinaf, eski HDP Eş Genel Başkanı..
    20. Almanya'nın Kaşıkçı yalanı ortaya çıktı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."