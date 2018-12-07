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İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan "ayrımcılık" eleştirisi

Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Ehli Sünnet mensuplarının da kabinede yer alması gerektiğini belirtti

07 Aralık 2018 Cuma 12:51
İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan "ayrımcılık" eleştirisi

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, kabineye Ehli Sünnet mensuplarının da alınması gerektiğini, bunun İslam birliğinin gereği olduğunu söyledi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen "entekhab" adlı haber sitesine göre, başkent Tahran'daki bir toplantıda konuşan İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, ülkedeki azınlıklara yönelik ayrımcılığı eleştirdi.

İslamiyetin toplumda ayrımcılığı yasakladığını belirten Mutahhari, "Kur'an-ı Kerim'de milletlerin ve toplumların çöküşüne neden olan üç faktör zikredilmiştir. Bunlardan biri zulümdür. Zulüm adalete galip gelirse bu toplum çöker." dedi.

Tahran milletvekili Mutahhari, Ehli Sünnet'e mensup kişilerin de kabinede yer alması gerektiğini belirterek, "Sünnilerin de bakanlık yapması konusunda bir sorun yok. İslam birliğine uygun hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kabinesine ülkedeki nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Ehli Sünnet mensuplarını dahil etmemesi zaman zaman eleştiri konusu oluyor.

Meclis Ehli Sünnet Grubu Başkanı Celil Rahimi, bir süre önce İranlı İşçiler Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Sünnilere yönetim kademelerinde yer vereceği vaadini birkaç istisna dışında yerine getirmediğini belirterek, "Seçimlerde Sünnilerin çoğunluğu Ruhani'yi destekledi. Fırsat eşitliği ve adalet zemininde hareket edilmesi toplumsal uyuma katkı sağlayacaktır." diye konuşmuştu.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:51
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