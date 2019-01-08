İran mali kanal için AB ülkelerini beklemeyecek

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yaptırımlarına rağmen ticarete devam edebilmek için mali kanal oluşturulmasıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle temasta olduklarını ancak onları beklemeyeceklerini söyledi.

İran medyasında yer alan haberlere göre Hindistan'da temaslarını sürdüren Zarif, Hindistan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Nitin Gadkari ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zarif, AB ülkeleri ile kurulacak özel mali mekanizmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ile Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizması kurulması için görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Zarif, ancak AB ülkelerini beklemeyeceklerini ve İran'ın çıkarlarını temin etmek için Hindistan, Rusya ve Çin gibi geleneksel ortaklarıyla bu alandaki iş birliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Zarif ayrıca bir İran bankası ile Hindistan bankası arasında ticari iş birliğinin başladığını ve diğer ülkelerle de iş birliğini muhtelif kanallarla sürdüreceklerini dile getirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında 25 Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelen İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanlarının, İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı açıklanmıştı.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen açıklamada, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zairf, dün 3 günlük bir ziyaret için Hindistan'a gitmişti.