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İran Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

01 Şubat 2019 Cuma 13:54
İran Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

ANKARA (AA) - İran Lübnan'da 9 ay süren çalışmalar sonucunda yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da hükümetin kurulmasını "ülkedeki gruplar arasındaki empati ve anlayışın bir sonucu" olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lübnan hükümetini ve halkını yeni hükümetin kurulmasından dolayı tebrik eden Kasımi, "Bu sadece hükümetin kurulmasıyla sınırlı bir başarı değil. Bu, bir ulusun ve liderlerinin kendi geleceklerini bağımsızlık çerçevesinde ve dış baskı olmadan uzlaşma, anlayış ve empati ile çizmek için gösterdikleri iradenin bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine olan desteğini sürdüreceğini dile getiren Kasımi, hükümetin kuruluşunun ülkedeki tüm siyasi grupları daha da yakınlaştıracak ve daha çok kalkınma ve refahın önünü açacak yeni bir aşamanın başlangıcı olmasını umduklarını kaydetti.

Lübnan'daki siyasi gruplar arasında yaklaşık 9 ay süren müzakerelerin ardından dün akşam Saad Hariri başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.





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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:54
  1. iran
  2. İran Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Behram Kasımi
  3. Lübnan

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