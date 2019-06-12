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İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişilerin listesi

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Ali Hamaney sonrası ülke lideri olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu söyledi

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
İran lideri Hamaney'in yerine geçecek kişilerin listesi

İSTANBUL (AA) - İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Ali Hamaney sonrası ülke lideri olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu belirtti.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Eraki, Uzmanlar Meclisi'nde 3 kişiden oluşan özel bir komisyonun ülke lideri olma salahiyetine sahip isimleri bir araya getirdiğini dile getirdi.

Eraki, "İnceleme Komisyonu olarak tarif edilen söz konusu özel komisyonun görevi, ülke lideri olma özelliğini taşıyan kişilerin isimlerini bir araya getirmektir. Uzmanlar Meclisi üyeleri bu komisyona isim önerebilir." dedi.

Listede yer alan isimlerin çok gizli tutulduğunu dile getiren Eraki, ihtiyaç olması halinde bu isimlerin, ülke liderini tayin etme görevi bulunan Uzmanlar Meclisi tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Belirlenen isimlerin Uzmanlar Meclisi'nden olma şartının bulunmadığına da değinen Eraki, özel komisyonun 3 üyesi hakkında bilgi vermedi.

Ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi'nin 88 üyesi bulunuyor.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
  1. İran Lideri Ali Hamaney
  2. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki
  3. isim listesi
  4. Uzmanlar Meclisi

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