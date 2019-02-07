İran lideri Hamaney'den "bütçeyi yeniden düzenleme" talimatı İran Meclis Başkanı Ali Laricani: "Devrim Rehberi, gelecek yılın bütçesinin gerekli düzenlemeler yapılarak yaptırım şartlarıyla uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı"

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ülkede tartışma konusu olan gelecek yılın bütçesinin ambargo koşullarına göre yeniden düzenleneceğini söyledi. Merkezi eyaletini ziyaretinde devlet televizyonuna konuşan Laricani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in meclise sunulan bütçeyi yeniden düzenleme talimatı verdiğini açıkladı. Hamaney'in konuyla ilgili bir toplantı yaptığını aktaran Laricani, "Devrim Rehberi, gelecek yılın bütçesinin gerekli düzenlemeler yapılarak yaptırım şartlarıyla uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı." dedi. Bütçenin yapısında değişiklikler yapılacağını belirten İran Meclis Başkanı, hükümetin küçülmesi ve bürokratik ağırlıktan arındırılması gerektiğini dile getirdi. Laricani, dün yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdiğini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin meclise sunduğu bütçe taslağında savunma harcamalarında öngörülen düşüş tartışmalara neden olmuştu. İran Sağlık Bakanı Hasan Kadızade Haşimi de bakanlığına ayrılan bütçenin yeterli olmadığı gerekçesiyle geçen ay istifa etmişti.



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