İran koronavirüs aşılarını iade edecek!

Tahran rejimi, Polonya tarafından kendilerine bağışlanan 820 bin doz aşıyı ABD üretimi olduğu gerekçesiyle bu ülkeye geri iade edeceğini açıkladı.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı yetkilisi Muhammed Haşimi, 'Polonya'nın kendilerine yaklaşık bir milyon doz AstraZeneca aşısı bağışladığını, ancak ülkeye geldikten sonra aşıların 820 bin dozluk kısmının ABD'den geldiğini öğrendiklerini' belirtti.

Haşimi, Polonya'nın Tahran Büyükelçisi ile yapılan görüşmelerin ardından aşıların iade edilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 2020 yılında yaptığı bir açıklamayla Amerikan ve İngiliz aşılarının ne sebeple olursa olsun ülkeye girişimin yasaklandığını ifade etmişti.

İran şu an yalnızca ABD ve İngiltere'de üretilmeyen batılı aşıları ithal ediyor.