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İran: Kimin yaptığını biliyoruz

İran Devrim Muhafızları, Basra Başkonsolosluğuna geçen Cuma günü düzenlenen saldırının kimler tarafından yapıldığını bildiklerini ileri sürerek bu olayın ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacağını ifade etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:22
İran: Kimin yaptığını biliyoruz

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Muhammed Resulullah Birlikleri Komutanı tarafından yapılan ve İranlı Tesnim Ajansı'nın aktardığı haberde, Albay Muhammed Rıza Yezdi'nin, Basra'daki Başkonsolosluğa yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu bildikleri belirtildi

Basra'da meydana gelen olayın, Irak ile İran halkaları arasındaki, duygusal, tarihi ve bölgesel bağları zedelemediğini kaydeden İranlı komutan, saldırının kimler tarafından tezgahlandığını bildiklerini ileri sürerek, Irak ve İran halkları bu olayın ayrıntılarını yakında öğreneceğini söyledi.

Irak'ın güneyinde Şiilerin ağırlıkta olduğu Basra kentinde iki aydan fazladır süren işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protesto gösterilerinde aralarında İran Başkonsolosluğu olmak üzere 25'ten fazla siyasi parti ve kamu binası yaklaşık 20 bin gösterici tarafından ateşe verildi. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:22
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