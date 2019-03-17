0553 313 94 23

İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

17 Mart 2019 Pazar 17:03
İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Kenya'da tutuklu bulunan iki İran vatandaşıyla ilgili Kenya'nın Tahran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Kasımi, Kenya Yüksek Divanının bu ülkede tutuklu bulunan İran vatandaşları Ahmed Ebul Fethi ve Mensur Musevi'nin tutukluluk halinin devamı yönünde verdiği kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kenya'nın Tahran Büyükelçisi Rukiye Ahmed Subu'nun bakanlığa çağrılarak karardan duyulan rahatsızlığın aktarıldığını bildirdi.

Kasımi ayrıca İran'ın Nairobi Büyükelçisi'nin de istişare amacıyla Tahran'a çağırıldığını kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü, Kenya Yüksek Mahkemesinin geçen yıl iki İranlı tutuklu için tahliye kararı verdiğini ancak dışarıdan yapılan müdahaleler sonucu polisin tutukluları serbest bırakmadığını ve Kenya Yüksek Divanının geçen cuma günü mahkemenin tahliye kararını iptal ettiğini aktardı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:03
  1. iran
  2. Kenya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - BAK Spor Kulübü: 1
    1. TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - BAK Spor..
    2. Çark Deresi kenarı bisiklet ve yürüyüş..
    3. Fenerbahçe ve Galatasaray Douglas'ın..
    4. Ödüllü yazar OSM’de okurlarıyla buluştu
    5. Ronaldo’suz Juventus ligde ilk..
    6. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 -..
    7. TFF 2. Lig: Fethiyespor:2 - Sivas..
    8. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den..
    9. "Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz"
    10. Fenerbahçeli Valbuena'dan PSG için..
    11. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 -..
    12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    13. İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa..
    14. "Gelecek yıldan itibaren hedeflerimizi..
    15. Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi transfer..
    16. Batıyordu... İki Alman bankası..
    17. Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    18. İstihbarat servisinden korkutan uyarı:..
    19. İYİ Parti Sakarya Milletvekili..
    20. Pedallarını 18 Mart şehitleri için..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu