0553 313 94 23

İran kendi kripto parasını çıkarıyor!

İran hükümeti Nisan ayında, deneysel bir yerli kripto para birimi geliştirdiğini açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:12
İran kendi kripto parasını çıkarıyor!

İran´ın resmi haber ajansı PressTV´ye göre yerli bir kripto para birimi geliştirme planı hükümetin Bilim ve Teknoloji Bakanlığ'nın gündeminde.

Bakanlığın yatırımdan sorumlu başkan yardımcısı olan Alireza Daliri, projenin İran Merkez Bankası ile iş birliği içinde yapıldığını belirtti. Alireza Daliri konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkede yerli bir dijital para birimi kullanmak için zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Bu para dünyadaki herhangi bir yere para transferini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, yaptırımlar sırasında bize yardımcı olabilir."

İran, kripto para birimlerine karşı yeni bir sanal para üretme planı olan tek ülke değil. Bu yılın başlarında Venezüela, Güney Amerika ülkesi petrol rezervlerine bağlanan Petro isimli sanal bir parayı başlattı. ABD, Amerikalıların Petro'yu kullanmasını yasaklayarak karşılık verdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:12
  1. İran
  2. kripto para
  3. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da patlama: 11 ölü
    1. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    2. Doların yine ateşi çıktı!
    3. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    4. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    5. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    6. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    7. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    8. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    9. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    10. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    11. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    12. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    13. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    14. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    15. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    16. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    17. Şimdi sıra tercihte
    18. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    19. Edirne'de FETÖ şüphelisi 3 kişi..
    20. Ölen kişinin hastanede gözleri çalındı!
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!