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İran kaynıyor! Halk sokaklara döküldü

İran'da ülkedeki pahalılıktan dolayı çok sayıda eylemcinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Protestolara trafikteki taksi şoförleri ve motosikletli vatandaşlar da destek verdi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:57
İran kaynıyor! Halk sokaklara döküldü

İran'ın İsfahan kentinde yüzlerce kişi ülkedeki ekonomik sorunları protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsfahan kentindeki Emir Kebir Sanayi Sitesi esnafı ve kamyon şoförlerinin ülkedeki "pahalılık ve döviz kurunun yükselmesini" protesto ettiği görüldü.

Rejim aleyhine sloganlar atan eylemcilere, trafikteki motosikletli vatandaşlar ile taksi şoförleri de destek verdi.

İsfahan Kapalı Çarşısı esnafının da gösterilere katıldığı haberleri geliyor.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:57
  1. İran ekonomik kriz
  2. İsfahan
  3. İran
  4. Emir Kebir Sanayi Sitesi
  5. İsfahan Kapalı Çarşısı
  6. Büyük Çarşı
  7. Tahran
  8. Döviz

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