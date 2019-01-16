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"İran, Karabağ topraklarını Azerbaycan toprakları olarak görüyor"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri:- "İran, Karabağ topraklarını Azerbaycan toprakları olarak görüyor, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Sınırların zorla değiştirilmesi kabul edilemez. İran bu konuda daima Azerbaycan'ın yanındadır"

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:33
"İran, Karabağ topraklarını Azerbaycan toprakları olarak görüyor"

BAKÜ (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İran, Karabağ topraklarını Azerbaycan toprakları olarak görüyor, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Sınırların zorla değiştirilmesi kabul edilemez. İran bu konuda daima Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.

Tümgeneral Bakıri, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakıri, kabulde yaptığı konuşmada, İran yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Azerbaycan'da Aliyev önderliğinde elde edilen gelişim ve istikrarın İran'da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Bakıri, iki ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduğunu, ilişkilerin başarıyla geliştiğini kaydetti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa da değinen Bakıri, "İran, Karabağ topraklarını Azerbaycan toprakları olarak görüyor, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Sınırların zorla değiştirilmesi kabul edilemez. İran bu konuda daima Azerbaycan'ın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakıri, temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la da bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile İran arasındaki askeri iş birliği, terörizmle mücadelede, bölgesel güvenlik, uzman ekiplerin karşılıklı ziyaretleri gibi konular konuşuldu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:33
  1. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  2. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri

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