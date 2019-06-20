"İran kara, deniz ve hava sahasını aktif şekilde savunmaya kararlı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM'ye gönderdiği mektupta, "İran, hem kara ve deniz hem de hava sahasını aktif bir şekilde savunmaya kararlıdır." mesajını verdi.

Ravanchi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben bir mektup kaleme aldı.

ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) hava sahası ihlali gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmasına ilişkin, söz konusu İHA'ya defalarca uyarı sinyali gönderildiğini belirten Ravanchi, İHA'nın bu sinyallere uymaması sonucu düşürüldüğünü kaydetti.

ABD'nin bu hareketinin, uluslararası hukukun ve BM Anlaşması'nın ihlali olduğuna işaret eden Ravanchi, İran'ın, söz konusu hareketinden dolayı ABD'yi kınadığını aktardı.

- "İran savaş arayışında değil"

Ravanchi, "Savaş arayışında olmamasına rağmen İran, topraklarına yönelik herhangi bir düşmanca eyleme karşı uygun önlemleri almak için BM Sözleşmesi çerçevesindeki temel haklarını saklı tutuyor. İran, hem kara ve deniz hem de hava sahasını aktif bir şekilde savunmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İHA olayının, ABD'nin İran topraklarındaki ilk tehdidi olmadığını kaydeden Ravanchi, "Uluslararası toplumu, ABD'den, zaten halihazırda değişken olan Basra Körfezi bölgesindeki kanunsuz ve istikrarsızlaştırıcı hareketlerine son vermeyi istemeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve "ABD'nin saldırganlığını" BM'ye taşıyacaklarını belirtmişti.

- Umman Körfezi'nde tankerlere yönelik saldırı gerginliği artırdı



Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde, İran hava sahasını "ihlal eden" ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının, İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında, ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren İran'a "İran çok büyük bir hata yaptı" sözleriyle tepki göstermişti.



Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.



ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginliğin son haftalarda yaşanan gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.