İran, İsviçre aracılığıyla ABD'yi tehdit etti: Bununla sınırlı kalmaz! İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye bir mektup göndererek, olası bir saldırıya verecekleri karşılığın saldırının geldiği noktayla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırının ardından İran ile ABD arasındaki gerilim bir kez daha tırmanırken, Tahran'dan Washington'a bir uyarı mektubu gönderildi. Reuters'ın haberine göre, Tahran yönetiminin ABD'ye ulaştırdığı mektupta olası bir saldırıya karşı uyarı yapıldı. İran'ın mektubunda, olası bir saldırı durumunda İran'ın yanıtının saldırının geldiği yerle sınırlı kalmayacağı vurgulandı. İran'ın ABD ile diplomatik ilişkilerinin bulunmaması nedeniyle mektubun İsviçre aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.