0553 313 94 23

İran İstihbarat Bakanı açıkladı: Onlarca yabancı ajanı tutukladık!

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya konuşan İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, İran güvenlik güçlerinin İran hükümetinin farklı kurumlarında çalışan 'onlarca yabancı ajanı' tespit ederek tutukladığını söyledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:08
İran İstihbarat Bakanı açıkladı: Onlarca yabancı ajanı tutukladık!

Konuya ilişkin açıklamasında tutuklanan kişilerin hangi ülkeler için çalıştığına ve ne zaman tutuklandıklarına dair bir bilgi vermeyen Alavi, söz konusu kişiler arasında çifte vatandaşlığı bulunan İranlıların da yer aldığını dile getirdi.

'ONLARI TUTUKLADI'

Alavi, "İstihbarat Bakanlığımızın ani-casusluk birimi farklı hükümet kurumlarında çalışan onlarca ajanı başarılı bir şekilde tespit ederek onları tutukladı" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan fakat şimdilerde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'la derin ilişkilere sahip İranlı Halkın Mücahitleri örgütünün lideri Meryem Rejavi, cumartesi günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelere 'rejimin ajanlarını ve paralı askerlerini' sınır dışı etme çağrısında bulunmuştu. Rejavi, sınır dışı edilmesini talep ettiği söz konusu kişilerin 'devlet destekli terörizmi teşvik etmek için diplomatik kaynaklardan faydalandıklarını' ileri sürmüştü

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:08
  1. İran
  2. ajan
  3. Mahmud Alavi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    1. Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    2. Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe
    3. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    4. Kendileri gibi düşünmeyenleri linç..
    5. 100 bin konutluk dev kampanya
    6. Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı!..
    7. Ekonomik güven endeksi açıklandı
    8. Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın..
    9. 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
    10. İran istihbaratı açıkladı: Onlarca..
    11. Faili meçhullerin sorumluları..
    12. TÜİK ithalat ve ihracat rakamlarını..
    13. MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım Aliyev ile görüştü
    15. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz! Senaryo..
    16. Beşiktaş, Avrupa'da 210. randevusuna..
    17. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    18. MHP'li belediye başkanı partisinden..
    19. ByLock'çu FETÖ'cüler kaçarken yakayı..
    20. Alperen Khamis'in annesi toprağa verildi
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...