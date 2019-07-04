0553 313 94 23

İran İstihbarat Bakanı ABD ile müzakere için Hamaney'i işaret etti

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi:"ABD Başkanı, yaptırımları kaldırmak isterse biz bunu değerlendiririz. Büyük Devrim Rehberi (Hamaney) de izin verirse İran ve ABD arasında müzakereler başlar"

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:58
İran İstihbarat Bakanı ABD ile müzakere için Hamaney'i işaret etti

ANKARA (AA) - İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in izin vermesi halinde Washington yönetimiyle müzakere edebileceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran İstihbarat Bakanı Alevi, Mazenderan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile yaşanan gerginliği ve yaptırımların etkilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarla İran'ı baskı altına almaya hedeflediğini dile getiren Alevi, "Şu anda ABD Başkanı, yaptırımların düşündüğünün aksine bir faydası olmadığını ve halkımızı daha da birleştirdiğini anlıyor." dedi.

Washington yönetimiyle müzakere ihtimaline ilişkin ise Alevi, "ABD Başkanı, yaptırımları kaldırmak isterse biz bunu değerlendiririz. Büyük Devrim Rehberi (Hamaney) de izin verirse İran ve ABD arasında müzakereler başlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:58
  1. iran
  2. İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi
  3. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencisine en fazla harcama yapan üniversiteler
    1. Öğrencisine en fazla harcama yapan..
    2. Sivas’ın ‘Torku’su kuruluyor
    3. İran İstihbarat Bakanı ABD ile..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor’a yayıncı..
    5. (Özel) Pamukkale’de tüm zamanların..
    6. Sürü Büyütme ve Destekleme programıyla..
    7. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını..
    8. Batuhan Yaşar: "Dikkat! FETÖ..
    9. Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel..
    10. Başkan Akgün: “Kıbrıs’ta bir işgal söz..
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı..
    12. Diyarbakırlılar kan vermek için..
    13. Chelsea'nin yeni teknik direktörü..
    14. Grekoromen güreşçiler İspanya'da
    15. Prof. İlber Ortaylı'dan çarpıcı..
    16. AK Partili isimden Davutoğlu ve..
    17. Büyükçekmeceli minikler belediye..
    18. Aracın çarptığı çocuk yaralandı
    19. Yerli ayakkabıcılar görücüde
    20. Eyüpsultanlı çocuklar, Dil Evi’nde..
    21. Artvin’deki kazada kızının ardından..
    22. Aile Eğitim Merkezlerinde sağlıktan..
    23. Paralimpik milli yüzücü, Tokyo 2020..
    24. Bebek ve çocuk hazır giyim fuarı açıldı
    25. Kızılay yenileniyor
    26. Büyükçekmece’de Lise Tercih..
    27. Mamaklılara sağlık seminerinde özel..
    28. Oktay, YTB mezunlarını kabul etti
    29. Başörtülülere küstahça yüklenmişti!..
    30. Uykusuzluk yemek yediriyor | Dr...
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”