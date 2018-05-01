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İran İsrail'i uyardı: ''Pişman olacaksınız!''

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ele geçirdiği ve 'büyük başarı' olarak nitelediği İran'ın gizli belgelerini açıklamasına İran'dan sert yanıt geldi. İran'dan "Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız" açıklaması yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:59
İran İsrail'i uyardı: ''Pişman olacaksınız!''

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

'BUNDAN PİŞMAN OLACAKSINIZ'

Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde olacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:59
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