İran İsrail'i uyardı: ''Pişman olacaksınız!''

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

'BUNDAN PİŞMAN OLACAKSINIZ'

Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde olacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' dedi.