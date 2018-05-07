‘İran İsrail ile savaş istemiyor’

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İsrail değerlendirmelerine göre İran, İsrail ile geniş çaplı bir savaşa girmek istemiyor ve bu nedenle belirli askeri hedefleri almakla yetinecek.

“BELLİ ASKERİ MEVZİLER HEDEF ALINACAK”

İsrail yayın heyetinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre İran, İsrail’in kuzeyine roketli saldırı düzenlemeyi hedefliyor.

İran, Suriye Humus’ta T-4 havalimanının İsrail tarafından hedef alınmasının intikamını almak istiyor.

“GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ İSTEMİYOR”

Olası plana göre, İran direkt bir şekilde saldırmak istemiyor. Bunun yerine Hizbullah’ı ve Suriye’deki Şii milisleri kullanmayı hedefliyor.

İsrail’in kuzeyinde bazı askeri mevzileri dolaylı yoldan hedef almayı planlayan İran, İsrail ile geniş çaplı bir savaşa girmek istemiyor.