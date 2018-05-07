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‘İran İsrail ile savaş istemiyor’

Değerlendirmelere göre İran, İsrail ile geniş çaplı bir savaşa girmek istemiyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:12
‘İran İsrail ile savaş istemiyor’

yeniakit.com.tr

İsrail değerlendirmelerine göre İran, İsrail ile geniş çaplı bir savaşa girmek istemiyor ve bu nedenle belirli askeri hedefleri almakla yetinecek.

“BELLİ ASKERİ MEVZİLER HEDEF ALINACAK”

İsrail yayın heyetinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre İran, İsrail’in kuzeyine roketli saldırı düzenlemeyi hedefliyor.

İran, Suriye Humus’ta T-4 havalimanının İsrail tarafından hedef alınmasının intikamını almak istiyor.

“GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ İSTEMİYOR”

Olası plana göre, İran direkt bir şekilde saldırmak istemiyor. Bunun yerine Hizbullah’ı ve Suriye’deki Şii milisleri kullanmayı hedefliyor.

İsrail’in kuzeyinde bazı askeri mevzileri dolaylı yoldan hedef almayı planlayan İran, İsrail ile geniş çaplı bir savaşa girmek istemiyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:12
  1. iran
  2. israil
  3. İsrail
  4. İran
  5. T-4
  6. savaş

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 2 sa önce
    Anlaşılan suriye batan geminin malları gibi paylaşışacak. Bizim de bundan yeteri kadar pay kapmamız çok önemli.
  • KARAKURTKARAKURT2 sa önce
    iran hiç bir zaman gayrimüslüm lerle savaş yapmadıki...ancak müslüman öldürmeye üzerlerine yoktur..korkak ,hain bir topluluk
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Ne oldu tırstınmı şerefsizler suriyede müslümanları yok ederken varsın ama konu israil olunca köpekler gibi kuyrugunu bacagın arasına sıkıştırıp tüymenin yolunu arıyorsun...ödlekler...müslüman düşmanları şerefsizler bence israil sizden bir üst derecede onların kafir olduklarını biliyoruzda içimizdeki yılanlar ondanda telikelisiniz
  • bedribedri1 sa önce
    sünni bir ülke olsaydı hepsi cihad diye öldürmeye koşardı,bunların tek kini sünnilere...
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