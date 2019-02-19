İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Başkan Oral’ı ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında bugün gerçekleşen ziyarette ikili ilişkiler ve ekonomi ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Başkonsolosumuz Soltanzadeh ile iki ülke arasında yapılması gereken sosyal ve ekonomik alandaki çalışmaları ele alma fırsatı yakaladık. İran bizim için kardeş bir ülke. Üyelerimizin iş fırsatlarını İran’daki oda ve borsalar ile çalışma alanlarını görüşme fırsatımız oldu. Bu anlamda, sanayi ve ticaret açısından üyelerimizin avantajları ve dezavantajları, güçlü yanlarımız nelerdir bunları da görüşme fırsatı bulduk. Bizler aynı toprakların insanlarıyız. Aynı kültürün insanlarıyız. Tarihe baktığımız zaman bunlar iç içe yaşayan toplumlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu iş birliği ile ekonomiye, iş dünyasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağımıza inancım tamdır. Bizlerde tarih de olduğu gibi bundan sonrada bu bağları daha da sıkı tutup tarihi kültürel sosyal ve ekonomik anlamda İran ile işbirliği gayretlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ciddi anlamda bir vizyon belirlenmesi gerektiğini dile getiren Başkan Oral, borsası üyelerinin ticaret ve sanayi sektöründe işbirliği ile yakalayacakları avantajları değerlendirip mevcut potansiyellerini tamamen kullandıkları takdirde iki ülkenin de üstün güç ve söz sahibi olma yolunda emin adımlar atacağını sözlerine ekledi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ise, “İran’ı en iyi anlayan ülkeler arasında Türkiye ve Erzurum vardır. Buralar da kalıcı dostluklar kurulmuştur. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti her zaman Türkiye ile münasebetlerin genişletilmesinde gayret göstererek, Ticaret hacmimizin yükseliş göstermesi içinde iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Bizlerde ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkarmanın peşindeyiz“ şeklinde konuştu.

Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a gerçekleştirdiği ziyarette, İran’a özgü el sanatları motifi işlemeli bir tablo hediye etti.