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"İran Irak'taki tüm askeri danışmanları geri çekti"

28 Aralık 2018 Cuma 15:39
"İran Irak'taki tüm askeri danışmanları geri çekti"

TAHRAN (AA) - İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden sonra Irak'taki tüm askeri danışmanları geri çektiklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Mescidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ta terörizm tehdidinin ortadan kalkması ve DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinden sonra İran'ın tüm askeri danışmanlarını bu ülkeden çektiğini aktardı.

Mescidi, "bu ülkenin terörizmle mücadelesine destek vermek için Irak'ta bulunan tüm İranlı askeri danışmanların ülkelerine döndüğünü" ancak ABD'nin bölgedeki askeri unsurları tutmaya devam ettiğini ve bazı üslerde takviye yoluna gittiğini ifade ederek Washington yönetimine eleştiride bulundu.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:39
  1. Bağdat
  2. büyükelçi
  3. deaş
  4. Irak
  5. iran

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