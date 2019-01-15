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İran Irakla ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde "İran-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ortak Ticaret Konferansına" katılan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Birleşik bir Irak ve gelişen bir IKBY bizim için bir talep değildir ancak ulusal güvenliğimiz için elzem bir ihtiyaçtır"- "İran olarak hem Irak hem de IKBY ile ilişkilerimizin ticari dayanışma esası üzerinde gelişmesini arzuluyoruz"- "Irak ve İran arasındaki ticaret hacminin, 12 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar artırılabileceğine inanıyorum"

15 Ocak 2019 Salı 19:09
İran Irakla ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor

SÜLEYMANİYE (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ile ilişkilerinin ticaret dayanışması üzerinden gelişmesini arzuladıklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 30 milyar dolara kadar artırılabileceğini söyledi.

Zarif, Irak ziyareti çerçevesinde geldiği Süleymaniye kentinde "İran-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ortak Ticaret Konferansında" yaptığı açılış konuşmasında, İran ve Irak arasında başta ticaret olmak üzere güvenlik ve kültürel ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Birleşik bir Irak ve gelişen bir IKBY bizim için bir talep değildir ancak ulusal güvenliğimiz için elzem bir ihtiyaçtır." diyen Zarif, şunları söyledi:

"Yan yana birlikte yaşadığımız bir bölgedeyiz. Ya birlikte barış içinde oluruz ya da savaşıp istikrarsızlık içinde kalırız. Aynı bölgede güçlü ilişkilere sahip olabilir ya da hep birlikte ciddi ekonomik krizlerle boğuşuruz. Fakir bir okyanusun içinde zengin ve güvenli bir ada oluşturmak mümkün değildir."

İran Dışişleri Bakanı, her iki taraf arasında nifak tohumu ekip ikiye bölmeye çalışanların herkesten daha çok zararlı çıkacağının altını çizerek, "Düşmanlık yapan kişilerin bir adım bile ilerlemesi mümkün değildir. Milyar belki de trilyon dolarları bu uğurda sarf ettiler ancak herhangi bir sonuç elde edemediler." dedi.

Zarif, "İran olarak hem Irak hem de IKBY ile ilişkilerimizin ticari dayanışma esası üzerinde gelişmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Erbil'e ani bir şekilde saldırdığı günleri hatırlatan İranlı Bakan, "Terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği gece Erbil'deydik. Geç kalmadık, ivedi bir şekilde Erbil halkını terör tehdidine karşı korumaya çalıştık. Bölgede radikalizme büyük bir darbe vurulduğu aşikardır. Ancak tamamen ortadan kaldırılmadığı da bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunan Bakan Zarif, hiçbir yaptırımın, yüz yıllardır birlikte barış içinde yaşayan halkların ilişkilerini hedefe alamayacağını söyledi.

İran'ın, IKBY de dahil olmak üzere Irak ile ticaret hacminin 12 milyar dolar civarında olduğunu belirten Zarif, "Irak ve İran arasındaki ticaret hacminin, 12 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar artırılabileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

IKBY Maliye Bakanı Rebaz Hamlan da konferanstaki konuşmasında İran ve IKBY arasındaki ticaret hacmi rakamlarına değinerek, geçen yıl her iki taraf arasında 8 milyar dolarlık bir ticaretin gerçekleştiğini, ihracat ve ithalatın yaklaşık yüzde 60'ının IKBY gümrük kapılarından yapıldığı bilgisini verdi.

Süleymaniye kentinde yapılan ortak ticaret konferansına IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir ve çok sayıda İranlı iş adamı katıldı.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:09
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