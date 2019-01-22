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İran, Irak'a ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldırmaya çalışıyor

Irak'ta İran'a yakın siyasi gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için yasa tasarısı hazırlıyor.

22 Ocak 2019 Salı 11:13
İran, Irak'a ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldırmaya çalışıyor

İran'a yakın Bina Koalisyonu Milletvekili Mansur Buayci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yabancı güçlerin Irak topraklarından çıkarılması için hazırladığımız yasa tasarısının son aşamalarına gelindi. Bu yasa tasarısı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndekiler dahil olmak üzere tüm askeri üslerin boşaltılmasını da içeriyor." dedi.

Yasa tasarısının tamamlandıktan hemen sonra meclise sunulacağını söyleyen Buayci, "Irak'ın egemenliğini korumayı amaçlayan bu tasarı hakkında tüm siyasi gruplar lehte oy kullanacak. Tasarının hiçbir şekilde geciktirmeden meclisten geçmesi için tüm siyasi gruplar arasında da uzlaşı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Tasarının askeri ve uzman kişilerin desteğiyle hazırlandığını aktaran Buayci, şöyle devam etti:

"Topraklarımızda bulunan veya Suriye'den gelen hiçbir yabancı güç (ABD askerleri) kalmayacak. Biz, ordu ve Haşdi Şabi güçleriyle ülkemizi koruyabiliriz ve bir yabancı askerin bile ne adıyla olursa olsun ülkemizde bulunmasına izin vermeyiz."

İran'ın Irak'taki kendine yakın Şii gruplara, "yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması" adı altında ABD askerlerini hedef alan yasa tasarısı hazırlamaları için baskı yaptığı iddia ediliyor.

Irak meclisinde yer alan Bina Koalisyonu, İran'a yakın Haşdi Şabi gruplarıyla eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu ve bazı Sünni gruplardan oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini çekme kararı sonrası buradaki ABD güçlerinin Irak'ın özellikle kuzeyi ve batısında yer alan askeri üslere yerleştiği iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:13
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