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İran-Irak savaşından kalan mayınlar 12 yılda 93 can aldı

- İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran-Irak savaşından kalma mayınlar nedeniyle 12 yılda 93 kişinin öldüğünü 125 kişinin yaralandığını söyledi

12 Mart 2019 Salı 13:00
İran-Irak savaşından kalan mayınlar 12 yılda 93 can aldı

TAHRAN (AA) - İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran-Irak savaşından kalma mayınlar nedeniyle 12 yılda 93 kişinin öldüğünü 125 kişinin yaralandığını belirtti.

İran devlet medyasına göre, Tahran'da mayınla mücadele için düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Hatemi, ülkesinin sınırlardaki mayın temizleme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İran'da geniş bir coğrafyanın birçok ülke tarafından Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e verilen mayınlar ve patlayıcılarla kirletildiğini söyleyen Hatemi, mayın temizleme çalışmaları esnasında son 12 yılda 93 kişinin öldüğünü 125 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hatemi, mayın temizlemeyle ilgili İran'ın önemli gelişmeler kaydettiğini, BM'nin ilgili kurumlarının da bu konuda kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

- İran-Irak savaşı

22 Eylül 1980'de başlayan İran-Irak savaşı 20 Ağustos 1988'de sona erdi. İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı.

Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen İslam devrimi, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı. Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Irak lideri Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek İran'a karşı savaş ilan etti.

İki ülke karşılıklı olarak başkentleri bombaladılar. Savaşta en yoğun çatışmalar İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yaşadığı iki sınır kenti Abadan ile Hürremşehr'de yaşandı.

Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:00
  1. iran
  2. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi
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