İran-Irak savaşında 400 bin İranlı kimyasal saldırı mağduru oldu

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Kimyasal Silah Mağdurlar Birimi Genel Müdürü Muhammed Rıza Sıddıki Mukaddem, İran-Irak savaşında 400 bin İranlının kimyasal saldırı mağduru olduğunu ve bunlardan 100 bin kişinin sürekli olarak tedavi gördüğünü söyledi.

Mukaddem, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşında kimyasal saldırıya maruz kalan ve bundan dolayı hala tedavi gören İran vatandaşlarıyla ilgili bilgi verdi.

Savaş süresince Irak tarafından atılan kimyasal silahlardan 400 bin İranlının mağdur olduğunu kaydeden Mukaddem, bunlardan 100 bin kişinin sürekli olarak tedavi gördüğünü söyledi.

Mukaddem, kimyasal silah saldırısıyla ilgili oluşturulan sağlık komisyonunun mağdurlardan 63 bin kişiye gazilik unvanı verdiği ve yaralılar arasında en az etkilenme oranının yüzde 5 en çok etkilenme oranının ise yüzde 70 olduğunu ifade etti.

Kimyasal saldırı nedeniyle mağdurların göz, cilt ve solunum gibi müzmin hastalıklara yakalandığını aktaran Mukaddem, bu hastaların tedavisinin kurum bünyesinde oluşturulan sağlık birimleri tarafından yapıldığını belirtti.

- İran-Irak savaşı

İran-Irak Savaşı, 22 Eylül 1980 ila 20 Ağustos 1988 tarihleri arasında 8 sene sürdü.



İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen İslam devrimi, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı.



Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek savaş ilan etti. İki ülke karşılıklı olarak başkentleri bombaladılar.



Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.