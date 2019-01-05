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İran İngiltere'yi iç işlerine karışmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi:"(Çifte vatandaşlığa sahip kadın tutuklu hakkında) İngiltere Dışişleri Bakanı'nın kullandığı ifadeler konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadığını gösteriyor. Bu açıklamalar bağımsız bir ülkenin iç işlerine müdahaledir"

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:36
İran İngiltere'yi iç işlerine karışmakla suçladı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı ülkesinin iç işlerine karışmakla suçladı.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Hunt'ın, İran'da tutuklu olan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari'nin Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğu yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı'nı İran'a karşı yersiz, yanlış ve iç işlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullanmakla eleştiren Kasımi, kendilerine karşı böyle ifadelerin kullanılmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Hunt'ın İngiltereyi ilgilendirmeyen konuları birkaç defa aceleci ve doğru olmayan bir tarzda gündeme getirdiğine dikkati çeken Kasımi, "İngiltere Dışişleri Bakanı'nın kullandığı ifadeler konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadığını gösteriyor. Bu açıklamalar bağımsız bir ülkenin iç işlerine müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi, İngiliz Bakan'dan ülkesinin son yıllardaki Orta Doğu karnesine bakmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Hunt, İngiltere'nin Orta Doğu'daki terörist gruplar ve işgalci devletlere verdiği desteğin bölge halkı için ne büyük insani facialara ve krizlere neden olduğunu incelesin."

Kasımi, ayrıca İngiltere'yi Suudi Arabistan'a silah satmak ve Yemen'deki katliamlara destek olmakla suçladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, geçen hafta yaptığı açıklamada, casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin olarak tutulduğunu savunmuştu.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:36
  1. İngiltere
  2. iran
  3. Nazenin Zageri

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