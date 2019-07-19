İran, İngiltere’ye ait bir petrol gemisini alıkoyduğunu duyurdu İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ’Stena İmpero’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ’Stena İmpero’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ’Stena İmpero’ adlı petrol tankerinin alıkoyduğu duyuruldu. Bildiride, “İngiltere’nin Stena İmpero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur” bilgisi paylaşıldı.

İngiltere’ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İngiltere’nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Fucire limanından Suudi Arabistan’ın El Celil limanı olduğu biliniyor.

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