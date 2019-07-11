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İran İngiliz petrol tankerine müdahale iddiasını yalanladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığını açıkladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
İran İngiliz petrol tankerine müdahale iddiasını yalanladı

ANKARA (AA) - İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyreden "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerinin durdurulmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı.

İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedildi.

- İngiltere İran petrol tankerini alıkoymuştu

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık’ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
  1. Devrim Muhafızları Ordusu
  2. İngiltere
  3. iran

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