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"İran ile ticari mekanizma kurulmak üzere"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas:- "İran ile ticari mekanizmanın henüz resmi kaydı gerçekleşmedi ancak mekanizma kurulmak üzere"- Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz:- "(Varşova toplantısı) Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacaktır"

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:13
"İran ile ticari mekanizma kurulmak üzere"

BRÜKSEL (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulmak üzere olduğunu söyledi.

Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'in ev sahipliğinde başkent Brüksel'de bir araya gelen Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Avrupa ve Dış İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Jean Baptiste Lemoyne ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Avrupalı üyeleri olarak "tek bir sesle" ortak hareket etmenin önemine dikkati çeken katılımcılar, görüşmede Ukrayna, Yemen, Venezuela, Arakan sorunu, uluslararası sistemde çok taraflılık ve çatışmanın önlenmesi gibi farklı konuların ele alındığını aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın sorulması üzerine, Washington'un İran nükleer anlaşmasından ayrılmasının üzerinden birkaç ay geçtiğini, AB'nin bu çerçevede İran'ı anlaşmada tutmanın yollarını aradığını kaydetti.

İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın AB'nin güvenlik çıkarı için gerekli olduğuna dikkati çeken Maas, üye ülkelerin bu çerçevede çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Maas, "İran ile ticari mekanizmanın henüz resmi kaydı gerçekleşmedi ancak mekanizma kurulmak üzere." açıklamasını yaptı.

- "Varşova toplantısı tüm Orta Doğu'yu ele alacak"

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz ise ABD'nin de katılımıyla 13-14 Şubat'ta bakanlar düzeyinde Varşova'da düzenlenecek toplantının sadece İran'a odaklanmayacağını belirterek, "Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacak." dedi.

Orta Doğu barış sürecinin görüşülmesi için Filistin'in de toplantıya davet edildiğini belirten Czaputowicz, Avrupa ve ABD'nin bölgeye yönelik ortak tutum belirlemesi için bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret etti.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:13
  1. AB
  2. Almanya
  3. Belçika
  4. BMGK
  5. Fransa
  6. İngiltere
  7. iran
  8. Polonya
  9. ticari mekanizma
  10. Varşova toplantısı

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