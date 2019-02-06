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İran ile Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması

Irak'ın doğal gaz ve elektrik borcunun transferi için iki ülkenin merkez bankaları arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandı

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
İran ile Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması

TAHRAN (AA) - İran ile Irak merkez bankaları arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandığı bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, dün Bağdat'a giden İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya geldi. Himmeti ve Alak, iki ülke arasında para transferi için ödeme mekanizması anlaşması imzaladı.

Irak'ın en büyük ticari ortakları olduğunu belirten Himmeti, ilişkilerin devamı için bankalar arasındaki iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABD'nin yaptırımlarla İran'ın ekonomik ve siyasi durumunu bozmak için çok çaba gösterdiğini ancak aldıkları tedbirlerle buna izin vermediklerini dile getiren Himmeti, İran ekonomisinde istikrarın hakim olduğunu savundu.

Himmeti, Rusya, Türkiye, Hindistan, Çin ve diğer ülkelerle de ticaretin devam etmesi için finansal çözüm yolları geliştirildiğini ve Irak hükümeti ile ekonomik ilişkileri geliştirip ödeme mekanizması kurarak arzu edilen neticeye ulaşacaklarını kaydetti.

Irak Merkez Bankası Başkanı Alak da mali mekanizmanın iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin takviyesi için uygun zemini oluşturacağını ve ekonomik iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması için tüm çabayı ortaya koyacaklarını belirtti.

Anlaşmaya göre Irak'ın doğal gaz ve elektrik borcu İran Merkez Bankası'nın talebi doğrultusunda transfer edilecek ve gelecekte ihraç ürünlerinden elde edilecek gelir de bu çerçevede ulaştırılacak.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
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  3. Merkez Bankası

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