0553 313 94 23

İran ile İngiltere arasındaki casusluk tartışması

İran Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar grubun sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni, İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında bağ olduğunu öne sürdü

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:04
İran ile İngiltere arasındaki casusluk tartışması

TAHRAN (AA) - İran Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni, İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında bir bağ olduğunu ve İngilizlerin İran'daki casusluk davalarına sürekli itiraz etmelerinin bundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Hüseyni, İran Meclisi Haber Ajansı'nda yer alan açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın İran'da casusluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe için kullandığı "günahsız anne" ifadesine sert tepki göstererek, İngilizleri İran'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Zaghari ile ilgili kurulan mahkemede sanık ve avukatı tarafından savunmaların yapıldığını ve mahkemenin de casusluk hükmü verdiğini ifade eden Hüseyni, İran'da ne zaman casuslukla ilgili bir yargılama olsa İngilizlerin "hemen feryat etmeye başladıklarını" öne sürdü.

İngilizlerin casuslukla ilgili konularda seslerini bu kadar yükseltmelerinin İranlılar için soru işareti olduğunu savunan Hüseyni, bunun aynı zamanda "İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında nasıl bir bağ olduğunu da ortaya koyduğunu ve casusluk davalarına sürekli itiraz etmelerinin nedeninin de bu olduğunu" iddia etti.

Hunt'ın "günahsız anne" nitelendirmesini de eleştiren Hüseyni, "Mahkemede oyun oynanmıyor, kanunlar var ve insanlar yasalara göre hareket etmelidir. Eğer kanunlar çerçevesinde hareket etmezlerse cezalandırılırlar. Onun günahsız görmesi mahkeme kararını haksız çıkarmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, 19 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyaretten önce yaptığı açıklamada Zaghari'nin "günahsız anne" olduğunu söyleyerek, "İranlı yöneticilere önemli bir mesajı iletmek için gidiyorum: Masum insanların hapsedilmesi kabul edilemez ve diplomatik baskı unsuru olarak kullanılamazlar." ifadelerini kullanmıştı.

Hunt, önceki hafta yaptığı açıklamada da Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin olarak tutulduğunu savunmuştu.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:04
  1. casusluk
  2. İngiltere
  3. iran
  4. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de bir kişi anne ve babasını öldürdü
    1. Mersin'de bir kişi anne ve babasını..
    2. Kalbinizin sebebi bu olabilir mi?
    3. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Tarım ve Orman Bakanlığından "hileli..
    6. İtalya'dan Sarı Yeleklilere destek:..
    7. Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    9. Türkiye'den Gabon'daki darbe..
    10. Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak ile..
    11. 40 yıllık kitapçıdan MEB'e 100 Temel..
    12. Adıyaman’da yarın okullar tatil mi?
    13. Yoğurt göbek eritiyor
    14. İran ile İngiltere arasındaki casusluk..
    15. Kar tatili haberleri peş peşe geliyor!..
    16. Paranızın değerini bilin
    17. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    18. Bebeğinizin gözlerine iyi bakın
    19. Bakanlık duyurdu! Bunları yapın 700 TL..
    20. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!