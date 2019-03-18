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İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik ortak operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "15 gün önce dedim ki, 'İran ile ortak operasyon yapacağız.' Tarihimizde ilk defa, 2-3 defa Tahran'a, İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız"

18 Mart 2019 Pazartesi 15:29
İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik ortak operasyon

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 gün önce dedim ki, 'İran'la ortak operasyon yapacağız.' Tarihimizde ilk defa, 2-3 defa Tahran'a, İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız." dedi.

Soylu, Antalya'nın Serik İlçesinde Çınaraltı Meydanı'nda halka hitap etti. Bakan Soylu, bugün Türkiye'de terörle, uyuşturucuyla, hırsızlıkla, milleti sıkıntıya sokan tüm suçlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Başarılı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Soylu, "Bunu siyasal istikrarla yapıyoruz. Eğer siyasal istikrarı kaybedersek, terörle mücadelede ve diğer suçlarda Türkiye kaseti tekrar başa sarmak zorunda kalır. Geleceğimiz için Türkiye'de istikrarı kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yıllardan beri darbeler yapıldığını, başbakanın, bakanların asıldığını dile getiren Soylu, ülkenin anarşi, terör, ekonomi, kardeşi kardeşe düşürme oyunlarıyla ileriye gitmesini engellemeye çalışanlar bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan sıkıştırmak isteyenlere işaret eden anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Amerika bize 'Afrin'e giremezsin' dedi. Çatır çatır girdik mi? Girdik. Bunu kim sağladı biliyor musunuz? Sizin iradenizle, 50 gramlık oy pusulanızla destek verdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan sağladı. Sadece terör koridorunu engellemedi, gelecek nesillere ve dünyaya, 'Ey dünya biz parmağımızı oynatmadığımız sürece kimseye oyun kurdurtmayız.' mesajını verdi."

- "Siz de 31 Mart'ta öyle bir imza atın ki şaşkına dönsünler"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerini hatırlatan Soylu, "Sen böyle bir sözleşmeyi kiminle imzaladın?" diye sordu.

HDP'nin bu sözleşmeyi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi genel başkanları ile imzaladığını vurgulayan Soylu, "Siz bu sözleşmeyi Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanlarla imzaladınız. Siz de 31 Mart'ta öyle bir imza atın ki şaşkına dönsünler, şaşkına." ifadelerini kullandı.

Antalya'da da PKK lehine eylemler düzenleyenlerin de belediye meclis üyesi olarak yazıldığını aktaran Soylu, vatandaşlardan Antalya'nın PKK'ya bulaştırmamasını istedi.

Türkiye'de 17 yıldır yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, kaseti tekrar başa sarmak istemiyoruz. Saygı duyulan, güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Tayyip Erdoğan, futbol oynamayı iyi biliyor mu? Biliyor. Ayağına top yakışıyor, şimdi Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de Kılıçdaroğlu'nun ve zillet ittifakının kalesine bir 90'dan çaksın." değerlendirmesinde bulundu.

- "İran ile ortak operasyon"

Uyuşturucu ile yapılan mücadeleyi de anlatan Soylu, 2017 yılında 941 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini, geçen yıl ise bu rakamın yarı yarıya düştüğünü söyledi. 57 bin uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdiklerini ifade eden Soylu, hırsızlık olaylarının da yüzde 35 oranında azaldığını belirtti.

Türkiye'de bir huzur ortamının oluşturulduğunu aktaran Soylu, bugün otellerde yer olmadığını, dünyanın her yerinden insanın huzur içinde Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin istikrarı yakaladığını, güçlü bir ülke konumuna geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarına öyle bir yazılım yaptık ki, bundan sonra terör örgütleri bırakın dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını. Yeter ki bize güvenin. 15 gün önce dedim ki 'İran’la ortak operasyon yapacağız'. Tarihimizde ilk defa, 2-3 defa Tahran'a, İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız. Kökünü kazıyacağız. Milletimizi bunlardan kurtaracağız. Biz bu mücadeleyi yapıyoruz, boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın, şarlatanlara güldürmeyin."

- "Rakiplerimiz bizimle aşık atamıyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de projeleri hakkında bilgi verdi.

Vatandaşın desteği ile önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Türel, "Serik'e bir daha ki dönemde raylı sistem gelecek. Diğer adaylar bunu yapabilir mi? Siz buna inanıyor musunuz? Rakiplerimiz bizimle aşık atamıyor. Projelerine bir bakıyoruz. Halk su, halk mama.. Bizim rakipler projenin başına halk adını koyunca zannediyorlar bu halkın projesidir." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:29
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Serik

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