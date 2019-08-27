İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi temmuzda yüzde 44 azaldı

ANKARA (AA) - İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azaldı.

Çin Genel Gümrük İdaresinin verilerine göre, geçen yıl temmuzda 3,4 milyar dolar olarak kaydedilen Çin ile İran arasındaki ticaret hacmi bu yıl aynı dönemde 1,9 milyar dolara geriledi.

Buna göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 düştü.

İran'a geçen yıl aynı dönemde 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Çin'in, bu ülkeye ihracatı yüzde 22 düşüşle 925 milyon dolar oldu. Çin'in İran'dan ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 2,2 milyar dolardan 1,02 milyar dolar seviyesine indi.

Buna karşın haziranda 1,7 milyar dolara kadar gerileyen iki ülke arasındaki ticaret hacmi temmuzda 1,9 milyar dolar seviyelerine çıkarak, bir önceki aya göre, yüzde 10 arttı.