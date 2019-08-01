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İran ile BAE sınır güvenliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
İran ile BAE sınır güvenliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı

ANKARA (AA) - İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sınırlarda iş birliğinin güçlendirilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı için Tahran'da bir araya gelen iki ülke güvenlik yetkilileri, Basra Körfezi'ndeki sınırlarında etkileşimi artırmak ve sınır kontrolünü güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Ülkesi adına mutabakat zaptına imza atan isim olan İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, "İki ülke arasında, sınırlardaki iş birliğini ve etkileşimi artırmak hedefiyle düzenlediğimiz toplantı sonucunda bir mutabakat zaptı imzalandı." dedi.

Rızai, bu tür toplantıların iki ülke sınırlarının güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu mutabakat zaptını imzalayan BAE Sınır Komutanı el-Ahbabi ise "Sınırlardaki güvenliği artıracak ve geçişleri kolaylaştıracak bu anlaşmanın imzalanması, iki ülke çıkarlarının sağlanması adına olumlu bir adım." ifadelerini kullandı.

İran ile BAE'den üst düzey güvenlik yetkilileri bu hafta Tahran'da bir araya gelerek, 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenlemişti.





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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
  1. BAE
  2. iran
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