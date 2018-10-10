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İran ile Almanya arasında diplomat krizi! Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Almanya'da bir süredir gözaltında tutulan İranlı diplomatın Belçika'ya iadesiyle ilgili olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:42
İran ile Almanya arasında diplomat krizi! Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Alman Büyükelçi'yle görüşmede İranlı diplomatın Almanya'da gözaltına alınması ve Belçika'ya iade edilmesine itiraz edildiğini söyledi.

Söz konusu girişimin İran'la Avrupa ilişkilerine komplo kuran güçlerin işi olduğunu öne süren Kasımi, uluslararası diplomasi hukukuna uymayan girişime son verilmesini ve İranlı diplomatın ülkesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Diplomat olduğu tespit edilen Esedullah Esedi gözaltına alınmıştı

Belçika Federal Savcılığı tarafından temmuz ayında yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki Villepinte Konferans Salonu'nda İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle Brüksel'de iki kişinin gözaltına alındığını, İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu öne sürülen İran'ın Viyana Büyükelçiliği'nde diplomat olduğu tespit edilen Esedullah Esedi adlı kişinin ise Almanya'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Alman polisinin Bavyera'da gözaltına aldığı Esedi için Belçika iade talebinde bulunmuştu. Brüksel'deki başsavcılığın iade talebine Bavyera kenti Bamberg'te bulunan mahkemeden geçen hafta olumlu yanıt gelmiş, Tahran yönetimi suçlamaları reddederek kararı kınamış, diplomatın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 21:42
  1. iran
  2. Behram Kasımi

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