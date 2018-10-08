İran ile ABD arasında kriz! Dava başlıyor

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada, ön inceleme duruşması başladı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de, İran'ın ABD'ye karşı açtığı davanın ön inceleme duruşmasında bu hafta iki ülkenin geçici itiraz gerekçeleri dinlenecek.

Davanın 1-2 yılda sonuçlanması bekleniyor

UAD geçen hafta, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili bu ülkenin tedbir talebini kabul ederek, insani yardım ve ürünlerin ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımların kaldırılması kararı vermişti.

Tedbir kararına göre dava boyunca İran'ın zarar görmesi engellenecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından, iki ülke arasında 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.

İran'ın ABD'ye karşı UAD'de dava açması

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran - ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, yaptırımların askıya alınmasını istiyor.

Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.