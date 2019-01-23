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İran ikinci uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

- İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başarısız denemenin ardından yeni bir uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
İran ikinci uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

ANKARA (AA) - ABD ve Fransa'nın İran'a uydu fırlatmalarını da kapsayan tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısına rağmen Tahran yönetimi, yeni bir uyduyu fırlatmaya hazırlandığını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ülkesinin uydu ve taşıyıcı roket kapasitesini istikrarlı bir şekilde geliştirdiğini söyledi.

Kısa süre önce Peyam (Mesaj) adı verilen uydunun yörüngeye yerleştirme aşamasının başarısız olmasının ardından taşıyıcı roketle ilgili sorunların tespit edildiğini aktaran Hatemi, "Tespit edilen sorunların mümkün olan en kısa sürede çözüleceğini ve uyduyu yörüngeye yerleştirme aşamasının başarılı olacağını umuyoruz." dedi.

Fırlatılacak uydunun "Sefir" adlı taşıyıcı roketle fırlatılabileceğini aktaran Hatemi, "Cumhurbaşkanı'nın (Hasan Ruhani) bir süre önce açıkladığı uydu uzaya fırlatılacak." dedi.

İran, 15 Ocak'ta Peyam adlı yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uyduyu yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD ve Fransa, uydunun fırlatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu gerekçesiyle kınamıştı.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve uydu faaliyetlerinin sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Dusti" (Dostluk) adı verilen 52 kilogramlık yerli üretim mikro uydunun da yakın zamanda fırlatılacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
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