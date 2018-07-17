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İran, IKBY'yi top atışlarıyla vurdu!

Bölgeden elde edilen bilgilere göre İran topçu birliklerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

17 Temmuz 2018 Salı 16:12
İran, IKBY'yi top atışlarıyla vurdu!

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi yaptığı açıklamada, İran'ın öğle saatlerinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'e bağlı sınırdaki 8 köyün yer aldığı kırsal bölgeyi yoğun top atışına tuttuğunu ifade etti.

Çelebi, İran'ın, muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP) bağlı militanların sığınak ve kamplarının varlığını gerekçe göstererek sivil yerleşim alanlarını vurduğunu söyledi.

Yoğun top atışının aralıksız devam etmesi nedeniyle 3 köyün tamamen boşaltıldığını dile getiren Çelebi, bölgedeki dağlık alanda büyük bir yangın çıktığını, tarım alanlarının da zarar gördüğünü kaydetti.

İran, zaman zaman ülke içerisinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan İ-KDP'nin Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:12
  1. İran
  2. IKBY
  3. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  4. topçu atışları

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