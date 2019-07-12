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İran IKBY sınırındaki silahlı grupların kamplarını vurdu

12 Temmuz 2019 Cuma 15:33
İran IKBY sınırındaki silahlı grupların kamplarını vurdu

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren rejim karşıtı silahlı Kürt grupların sınırdaki kamplarını füze, insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin batı ve kuzeybatısından ülkeye sızmaya çalışan militanların saldırılarına yanıt olarak IKBY'nin sınır noktalarında bulunan militanların kamplarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin füze, İHA ve topçu birlikleri tarafından düzenlenen bu operasyonda teröristlerin aktif olarak kullandıkları merkezler hedef alındı. Hedefler imha edildi ve çok sayıda terörist de öldürüldü."

Açıklamada, IKBY yetkililerine topraklarını kullanan militanları engelleme çağrısında bulunulduğu ancak Kürt yetkililerin İran'ın uyarılarını dikkate almadığı ifade edildi.

İran açıklamasında, saldırı düzenlenen grubun kimliğine dair herhangi bir detay vermedi.

IKBY'nin iç kesimleri ve İran sınırı üzerinde 1990'dan bu yana Tahran yönetimine muhalif farklı Kürt gruplar varlık gösteriyor.

İran'ın Erbil'in dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla hedef alması 1 sivilin ölümü 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 10 Temmuz'daki saldırılarının ardından IKBY, duruma tepki göstererek "saldırıları durdurun" çağrısında bulunmuştu.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:33
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