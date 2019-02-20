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İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari: "Pakistan beklentimizi karşılamadı"

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, Pakistan'ın Zahidan'daki "terör" saldırısıyla ilgili İran'ın beklentilerini karşılamadığını belirtti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari: "Pakistan beklentimizi karşılamadı"

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, Pakistan'ın Zahidan'daki "terör" saldırısıyla ilgili İran'ın beklentilerini karşılamadığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zulfikari, "Pakistan'ın adımları teröristlerle mücadelede bizim beklentilerimizi karşılamadı." dedi.

Zulfikari, "Onlar (Pakistan devleti), bir kaç yıldır (terörle mücadele konusunda) bazı adımlar attı. Fakat söz konusu tehditlerin seviyesi göz önüne alındığında bizim beklentilerimiz gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın "teröristlere" askeri operasyon düzenleyip düzenlemediğine dair soruyu Zulfikari, "Bize şu ana kadar ulaşan bilgilere göre her hangi bir operasyon gerçekleşmemiştir." şeklinde kaydetti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat Çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Saldırının ardından açıklama yapan İranlı makamlar, Pakistan'ı kendi topraklarında terörle mücadeleye daha da ağırlık vermesi yönünde uyarmıştı. Bunun yanında saldırıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'sinin Pakistanlı olduğu iddia edilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le telefonda görüşmüş, İslamabad yönetimi intihar saldırısıyla ilgili Tahran'a bir heyet göndermişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
  1. Ordu
  2. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari
  3. Pakistan beklentimizi karşılamadı
  4. Zahidan'daki terör saldırısı

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